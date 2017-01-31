В Украине бум интернет-мошенничества

Среди всех интернет-преступлений 60% – продажа несуществующего товара

В МВД бьют тревогу – в Украине растет число мошенников, которые, представляясь продавцами, предлагают в интернете несуществующие товары, пишет Сегодня.

По словам главы Департамента киберполиции МВД Сергея Демедюка, сейчас, в отличие от прошлых лет, среди всех интернет-преступлений 60% – именно продажа несуществующего товара.

При этом в полиции сетуют, что многие такие «продавцы воздуха» после задержания все равно оказываются на свободе. «Таких мы задерживаем практически каждый день. Но закон и судебная практика пока лояльны к таким преступникам. Иногда, даже будучи под следствием, подозреваемые совершают новые аферы. А одну из жительниц Броваров мы задерживали четыре раза, но реального срока она не получила, потому что у нее трое детей. Мало того, пойманные, а затем отпущенные подозреваемые становятся более изощренными. Они ведь уже примерно понимают, как мы их находим», – говорит Демедюк.