МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Деньги

Украина на три года расписала план по производству оружия и техники

0

СНБО утвердил показатели гособоронзаказа на ближайшие три года

В Украине нет денег на пенсии, однако есть на разработку и производство военной техники и обеспечение армии

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) утвердил показатели государственного оборонного заказа на 2017-2019 годы. Об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.

По его словам был утвержден проект основных показателей государственного оборонного заказа с 2017 по 2019 года. 

Он отметил, что таким образом впервые был введен трехлетний период закупок вооружения и военной техники. 

Среди приоритетов разработка и производство новых образцов вооружения и военной техники, развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, увеличение объема государственных гарантий по кредитам и упрощение механизма их получения для субъектов хозяйствования, которые привлекаются к выполнению гособоронзаказа.

Гособоронзаказом предусмотрено обеспечить ВСУ и другие военизированные формирования новым перспективным вооружением и военной техникой: современными ракетными и артиллерийскими системами, бронированными ракетными катерами, беспилотными летательными аппаратами, бронетанковой техникой, средствами радиоэлектронной борьбы и радиолокации, современными средствами связи и управления, комплексами разведки для артподразделений, средствами наблюдения, прицеливания и ночного видения, планируется также модернизация самолетов, вертолетов и другой военной техники и тому подобное.

«Это обеспечит рациональное использование мощностей оборонных предприятий», - сказал он.

Напомним, по состоянию на конец декабря 2016 года государственный оборонный заказ на 2016 год был выполнен госконцерном «Укроборонпром» на 99%.

Как сообщали ранее «Комментарии», объем оружейных экспортных контрактов, заключенных предприятиями госконцерна в прошлом году, составил $1,45 млрд. Объем экспортных оружейных контрактов, заключенных в 2014-2016 гг., в целом оценивается в $3,8 млрд, отметил он.

В состав созданного в 2010 году указом президента «Укроборонпрома» на сегодня входят более 130 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию «Укспецэкспорт» и ее дочерние предприятия.

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко сообщал о том, что из-за российской агрессии Украина вынуждена увеличивать финансирование армии и поэтому у государства нет возможности повысить пенсии.

 

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: армия, вооружение, СНБО, Укроборонпром

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Польша закупит вооружения на миллиард евро

Польша закупит вооружения на миллиард евро

"> Новое вооружение украинской армии (ВИДЕО)

Новое вооружение украинской армии (ВИДЕО)

"> Аналогов нет даже в мире: У российских солдат появится уникальное оружие

Аналогов нет даже в мире: У российских солдат появится уникальное оружие

"> Украинской армии поможет «Тень»

Украинской армии поможет «Тень»

Новости партнеров

Довіра українців Порошенку впала «нижче плінтуса»
1Рейтинг глави української держави катастрофічно скочується вниз, і причому у всіх регіонах країни. Президенту України Петру Порошенко довіряють менше 14% українців.  Про
У Чорному морі терористи обстріляли транспортний літак ЗСУ
16473198_703121109856228_3685512202518607783_n1 лютого під час здійснення тренувального польоту у виключній (морській) економічній зоні України, у районі Одеського газового родовища з раніше захоплених Російською

Последние новости

20:15

Курильщики активно пополняют госказну

20:00

Кабмин утвердил концепцию развития Нацгвардии

19:43

Финляндия названа самой дорогой страной еврозоны

19:27

Обнародован контракт руководителя «Укрзализныци» (фото)

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

Губернатор Константин Брыль наградил журналистку, вскрывшую нарушения руководителей райсовета

Губернатор Константин Брыль наградил журналистку, вскрывшую нарушения руководителей райсовета »

Харьков

Харьковская область отправила в Авдеевку гуманитарный груз

Харьковская область отправила в Авдеевку гуманитарный груз »

Донбасс

Олифер озвучила результаты сегодняшних переговоров по Донбассу

Олифер озвучила результаты сегодняшних переговоров по Донбассу »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.