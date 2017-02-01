Украина на три года расписала план по производству оружия и техники

В Украине нет денег на пенсии, однако есть на разработку и производство военной техники и обеспечение армии

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) утвердил показатели государственного оборонного заказа на 2017-2019 годы. Об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.

По его словам был утвержден проект основных показателей государственного оборонного заказа с 2017 по 2019 года.

Он отметил, что таким образом впервые был введен трехлетний период закупок вооружения и военной техники.

Среди приоритетов разработка и производство новых образцов вооружения и военной техники, развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, увеличение объема государственных гарантий по кредитам и упрощение механизма их получения для субъектов хозяйствования, которые привлекаются к выполнению гособоронзаказа.

Гособоронзаказом предусмотрено обеспечить ВСУ и другие военизированные формирования новым перспективным вооружением и военной техникой: современными ракетными и артиллерийскими системами, бронированными ракетными катерами, беспилотными летательными аппаратами, бронетанковой техникой, средствами радиоэлектронной борьбы и радиолокации, современными средствами связи и управления, комплексами разведки для артподразделений, средствами наблюдения, прицеливания и ночного видения, планируется также модернизация самолетов, вертолетов и другой военной техники и тому подобное.

«Это обеспечит рациональное использование мощностей оборонных предприятий», - сказал он.

Напомним, по состоянию на конец декабря 2016 года государственный оборонный заказ на 2016 год был выполнен госконцерном «Укроборонпром» на 99%.

Как сообщали ранее «Комментарии», объем оружейных экспортных контрактов, заключенных предприятиями госконцерна в прошлом году, составил $1,45 млрд. Объем экспортных оружейных контрактов, заключенных в 2014-2016 гг., в целом оценивается в $3,8 млрд, отметил он.

В состав созданного в 2010 году указом президента «Укроборонпрома» на сегодня входят более 130 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию «Укспецэкспорт» и ее дочерние предприятия.

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко сообщал о том, что из-за российской агрессии Украина вынуждена увеличивать финансирование армии и поэтому у государства нет возможности повысить пенсии.