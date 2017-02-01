Курильщики активно пополняют госказну

Рекордные поступления в госбюджет стали следствием повышения специфического акциза на 40%, а адвалорного – на 20% с 1 января 2016 года

В 2016 году государственный бюджет получил от табачных акцизов 33,2 млрд. грн., что на 11 млрд. больше, чем в 2015 году. Об этом свидетельствуют данные Госказначейства, сообщает Новое время со ссылкой на Украинский центр контроля над табаком.

Отмечается, что рекордные поступления стали следствием повышения специфического акциза на 40%, а адвалорного – на 20% с 1 января 2016 года.

Напомним, что с 1 января 2017 в Украине снова повысили специфический акциз на сигареты на 40%.

«Прогнозируемое повышение акцизов принесет бюджету примерно 40 млрд. грн. в 2017 году, то есть на 7 млрд. грн. больше, чем в 2016-м, если продажа сигарет сократится на 10%. Цены на все марки сигарет должны вырасти в первые месяцы 2017 года примерно на 5 гривен за пачку, уже в январе производители увеличили цены на большинство марок сигарет на 2 гривны», – отметил заведующий сектором контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Минздрава Украины Константин Красовский.

В соответствии с соглашением об ассоциации, Украина должна постепенно увеличить ставку акциза на сигареты до 90 евро за 1000 штук, в 2017 этот налог в Украине будет на уровне 21 евро.