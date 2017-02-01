Нардепы и судьи массово занижают стоимость своих машин

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Государственные мужи активно экономят на налогах и сборах

Транспорт стоимостью свыше 150 тыс. грн. изучается налоговой службой и Госслужбой финансового мониторинга

В электронные декларации народных депутатов и государственных служащих Украины внесены десятки автомобилей с указанной стоимостью в 149 тыс. грн., потому что более дорогой транспорт изучается налоговой службой и Государственной службой финансового мониторинга, пишет Гордон.ua со ссылкой на Bihus.info.

В обход лимитов на наличные расчеты и с целью скрыть крупные покупки от финансового мониторинга депутаты, судьи, прокуроры, сотрудники налоговой службы и даже следователь Национального антикоррупционного бюро Украины указали в своих декларациях люксовые автомобили по цене 149 тыс. грн.

«Сотни декларантов указали одну и ту же цифру... как стоимость своих Lexus, Mercedes, Infiniti, Porsche Cayenne, Land Cruiser. Всего в базе электронных деклараций... нашли около трех сотен таких декларантов», – пишет Bihus.info.

Среди тех, кто входит в число таких госслужащих, названы, в частности, экс-глава президентской администрации Борис Ложкин (продал в 2015 году за 149 тыс. грн. Lexus GX460), внефракционный нардеп Сергей Тарута (жена купила в 2015 году Lexus GX470 за 149 тыс. грн.), судья Конституционного суда Михаил Гультай (в 2015 году купил за 149 тыс. грн. Lexus RX350) и старший детектив НАБУ Денис Моторный (купил в прошлом году Nissan Murano за 149 тыс. грн.).

Отмечается, что в период с 2013 по 2017 год лимит запрещал наличные операции на сумму, превышающую 150 тыс. грн. За соблюдением лимита должна следить налоговая. Расчеты от 150 тыс. грн. подпадают под обязательный финансовый мониторинг 

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Теги: автомобили, лимиты, налоги, нардепы, судьи

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