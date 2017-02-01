Нацбанк будет настойчиво отучать украинцев от наличных

Чиновники сформулировали планы до 2020 года
Национальный банк рассчитывает почти на двукратное уменьшение доли наличных расчетов в экономике Украины – с 18,1% в 2014 году до 9,5% в 2020 году, заявил начальник управления стратегии и реформирования банковской системы НБУ Михаил Видякин, сообщает URB.ua
Одновременно, чиновники, по его словам, хотят добиться роста безналичных расчетов в стране – с 25 до 55%. А также увеличения количества платежных терминалов, которые позволят людям активнее рассчитываться платежными картами, – с 4,7 тыс. POS-терминалов на один миллион граждан до 11 тыс.
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