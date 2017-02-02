Вкладчиков банков хотят лишить компенсаций

В Фонде гарантирования вкладов физлиц сообщили о подготовке нового законопроекта

Украинским вкладчикам скоро снова придется следить за членством своих банков в Фонде гарантирования вкладов физлиц. Иначе они могут остаться без компенсаций по своим вкладам, сообщает URB.ua.

Заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик сообщил, что чиновники разрабатывают законопроект, которым возвращается институт временного участия в фонде, который действовал в Украине до 2012 года.

«Банк может быть переведен из постоянных во временные участники, если некорректно ведет себя на рынке», – объяснил Оленчик.

Как только банк сменит статус на «временный», его вкладчики не смогут претендовать на выплату компенсаций от ФГВФЛ в случае введения в нем временной администрации. Это будет касаться исключительно тех клиентов банка, которые подписали договоры на открытие счета после смены статуса финучреждения.

Оленчик уточнил, что новый законопроект – требование МВФ по работе с рисковыми банками. И сообщил, что в период 2014–2016 годов Фондом гарантирования вкладов было выплачено 81 млрд. грн. компенсаций 1,5 млн. украинских вкладчиков.

«Для сравнения: за 11 лет работы фонда до 2012 было выплачено 4 млрд. грн.», – сказал Оленчик.