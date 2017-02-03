На российских деньгах появится Севастополь

На новых купюрах номиналом 200 рублей будут размещены изображение памятника Затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический

Центробанк РФ утвердил оформление банкнот номиналами 200 и 2000 рублей, которые поступят в обращение в конце 2017 года – на них будут изображены достопримечательности Севастополя и Владивостока. Города, которые должны быть отображены на купюрах, выбирались по итогам общероссийского конкурса. В нем участвовали около пяти тысяч «номинантов» – достопримечательностей из 1113 российских городов. Последний этап конкурса включал всероссийское голосование, по результатам которого определились два победителя – символы Дальнего Востока и Севастополя.

Итак, на купюре, номиналом в 200 рублей будет изображен знаменитый символ Севастополя – памятник Затопленным кораблям, а также вид на Херсонес.