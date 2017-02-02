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Деньги

Украина построит новый корвет для ВМС

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Госпрограмма строительства украинского корабля класса «корвет» будет возобновлена

В 2017 году финансирование программы «корвет» должно составить более 1 млрд. грн.

Украина возобновляет государственную целевую оборонную программу по созданию нового украинского корвета для Военно-морских сил, реализованную с 2009 года в кооперации с западными поставщиками вооружений. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский, сообщает Тыждень.

По данным заместителя министра, в 2017 году финансирование программы «корвет» должно составить более 1 млрд. грн.

«Уже есть четыре компании, которые хотят строить (корвет)», – сказал Павловский, выделив в числе претендентов николаевское КП «Опытно-проектный центр кораблестроения».

Замминистра рассказал, что новый украинский корвет предназначен для выполнения задач в операционной зоне Черного и Средиземного морей.

Следует отметить, что в рамках заключенного в 2009 году с Минобороны контракта в 2012 году на мощностях ПАО «Черноморский судостроительный завод» (ЧСЗ, Николаев) началось строительство первого украинского корвета «Владимир Великий». Передача головного корабля заказчику планировалась на 2016 год. До 2021 года планировалось построить четыре корвета. Объем финансирования утвержденной в ноябре 2011 года госпрограммы «корвет» до 2021 года составлял 16,2 млрд. грн. Из-за неритмичности финансирования программы, а также в связи с новой политической ситуацией в стране в последние годы ее реализация была фактически заморожена.

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Теги: Владимир Великий, ВМС Украины, корвет, Минобороны

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