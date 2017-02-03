Украина лидирует в Европе по потреблению автогаза

Более 85% сжиженного газа в стране используется в качестве моторного топлива

По темпам прироста потребления сжиженного газа в качестве моторного топлива Украина является одним из самых динамично развивающихся европейских рынков, сообщает URB.ua.

По данным консалтинговой компании UPECO, баланс украинского рынка в 2016 году составил 1,47 млн. тонн топлива, что на 37% больше объема 2015 года.

Более 85% сжиженного газа в Украине используется в качестве моторного топлива.

На сегодняшний день в Восточной Европе Украина занимает второе место по потреблению сжиженного газа, уступая Польше.

С 2014 года по темпам роста среди европейских стран украинский рынок автогаза является одним из самых быстро развивающихся.