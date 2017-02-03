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Финкомитет Рады предлагает упростить объединение банков – законопроект

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Финкомитет ВР предложил внести изменения в регулирование деятельности банков

Народные депутаты Сергей Рыбалка, Руслан Демчак, Михаил Довбенко и Павел Ризаненко, члены профильного комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, зарегистрировали соответствующий законопроект в парламенте

Предполагается, что документ будет иметь временный характер и действовать до 1 августа 2020 года. За это время банки смогут по упрощенной процедуре, объединиться, докапитализироваться за счет акционеров или выйти с рынка. Законопроект предлагает ускорить бюрократические процедуры Нацбанка, Антимонопольного комитета, Нацкомфинуслуг и НКЦБФР, которые будут способствовать таким действиям акционеров банка. В ряде случаев отменяются требования по информированию и получению согласий этих органов на процедурные действия объединяющихся, докапитализируемых или уходящих с рынка банков. 

«Принятие этого законопроекта позволит плавно перегруппировать банковский сектор, не допуская «банкопадной» паники, без увеличения нагрузки на Фонд гарантирования вкладов и государственный бюджет, без негативных последствий для инвестиционного климата. Кроме того, нам важно сохранить здоровые банковские учреждения, которые будут продолжать кредитовать малый и средний бизнес, инвестируя в развитие экономики и становление среднего класса в Украине», - отметил глава комитета Сергей Рыбалка, комментируя внесение законопроекта в парламент.

Согласно пояснительной записке, документ призван упростить банкам процедуру выполнения требований законодательства об увеличении размера собственного капитала со 120 до 500 млн. грн. до 2024 года. Эти требования содержатся в законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения негативного влияния на стабильность банковской системы».

«Увеличение размера уставного капитала банка за счет дополнительных взносов пока является единственным быстрым путем выполнения требований капитализации. Кроме такого способа соблюдения банками требований законодательства возможным представляется присоединения банков (то есть проведение реорганизации банка путем его присоединения к другому банку)», - отмечают авторы документа.

Однако, по их словам, такие инструменты сейчас почти не используются банками, учитывая их сложность и продолжительность процедур. «Основным недостатком существующей процедуры присоединения является также то, что она не учитывает специфику банковской деятельности. Предусмотренные на законодательном уровне механизмы существенно затягивают соответствующие процедуры присоединения и прекращения деятельности по каждому ее участнику, при этом не обеспечивают дополнительных преимуществ», - говорится в документе.

Сергей Рыбалка также добавил, что документ является продолжением реализации разработанной на базе комитета Стратегии по развитию банковского сектора до 2020 года, которая была рекомендована для внедрения Парламенту, Правительству и Национальному банку.  

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Теги: банки, НБУ, Сергей Рыбалка, законопроект №6010, финкомитет ВР

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