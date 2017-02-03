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Деньги

Повышение минималки оставит без работы более 630 тысяч украинцев

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Украинцам придется искать работу

Снижение официальной занятости произойдет за счет малых и средних предприятий и физлиц-предпринимателей

Повышение минимальной зарплаты в этом году до 3200 грн приведет к увольнению около 630 тысячи человек. Об этого говорится в инфляционном отчете НБУ за январь. 

По прогнозам Нацбанка, повышение минималки приведет к более существенному снижению занятости, чем прогнозировалось ранее. 

«Общая численность работников формального сектора экономики в 2017 году сократится на 9% по сравнению с 2016 годом. Вклад сокращения за счет повышения МЗП составит 5.4 п. п. (или около 630 тыс. человек), - отметили в НБУ.

Это объясняется почти двукратным увеличением налогового давления на предприятия на едином налоге.

Как сообщали «Комментарии», 25 января вице-премьер-министр Павел Розенко заявил о том, что в случае инфляции, Кабмин экстренно поднимет пенсии и минималку.

Напомним, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович сообщил, что утверждая прожиточный минимум на 2017 год, депутаты сознательно заложили в него невыгодные для граждан механизмы. Размер минимальной зарплаты в течение года меняться не будет, а вот прожиточный минимум, без сомнения, возрастет значительно. Однако если в Украине будет даже сумасшедшая инфляцию, минимальная зарплата останется на уровне 3200 грн.

Ранее«Комментарии» писали о том, что Верховная Рада проголосовала за повышение минимальной зарплаты в Украине  до 3200 грн.

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Источник: «Комментарии»,

Теги: безработица в Украине, безработные, инфляция, минимальная зарплата, работа

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   © «Комментарии:», 2016

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