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За неделю в Украине взлетели цены на бензин и дизтопливо (таблица)

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Цены продолжают расти

За неделю бензин и дизтопливо существенно подорожали по всей Украине

С 27 января по 3 февраля наблюдался динамичный рост цен на бензины и дизельное топливо, сообщает UPECO. 

В ночь с пятницы на субботу 28 января в сети АЗС ГК Приват (Авиас, ANP, Укрнафта) на 50 коп/л подорожали бензины и ДТ.

Цены были установлены на таком уровне: А-92 – 22,45-22,50 грн/л, А-95 – 22,95-23,00 грн/л, А-95 Премиум – 23,15-23,20 грн/л и ДТ – 21,00 грн/л (цены варьировались в зависимости от региона и бренда). 

Кроме того, 30-31 января цены на бензины и ДТ были увеличены на 50 коп/л в других крупных сетях -  OKKO, WOG, SOCAR: А-92 – 25,97-25,99 грн/л, А-95 – 26,97-26,99 грн/л, А-95 Премиум – 27,97-27,99 грн/л, А-98 – 27,00 грн/л, ДТ – 23,97-23,99грн/л и ДТ Премиум – 24,99-25,99 грн/л. 

Также произошла корректировка цен на топливо в других сетях. В результате чего, стоимость бензинов и ДТ на АЗС показывала прирост в диапазоне 0,1-1,1 грн/л (в среднем на 2,0%) во всех регионах Украины. 

По состоянию на сегодня, средняя розничная стоимость бензинов и ДТ в Украине выросла до: А-92 – 23,57 грн/л (+44 коп./л к средней цене 27 января), А-95 – 24,32 грн/л (+0,41 коп./л), А-95 Премиум – 25,49 грн/л (+37 коп./л), ДТ – 21,92 грн/л (+40 коп./л) и ДТ Премиум – 24,12 грн/л (+32 коп./л).

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Теги: бензин дорожает, дизтопливо, топливо, цена на бензин

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