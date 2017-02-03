Украинская экономика за 2016 год выросла на 2%

В 2017 году Минэкономразвития прогнозирует дальнейшее закрепление положительных признаков

Рост экономики Украины по итогам 2016 года составил порядка 2%, рост промышленного производства – 2,4%, а сводный индекс производства превысил 4%. Об этом говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли Украины, опубликованных на сайте ведомства, сообщает УНИАН.

В целом по результатам 2016 года рост ВВП оценивается Минэкономразвития ориентировочно в 2%.

«Впервые с 2011 года рост промышленного производства по итогам 2016 года составил 2,4%, – говорится в материалах министерства. – Впервые с 2012 года благодаря закреплению макроэкономической стабильности сводный индекс производства продемонстрировал рост». По итогам 2016 года Минэкономразвития оценивает этот рост в 4,1% после падения на 6,1% в 2015 году.

По мнению специалистов Минэкономразвития, в 2016 году ключевыми факторами экономического роста стали не улучшение на внешних товарных рынках, а рост потребительского спроса и восстановление производственного потенциала и сферы услуг, особенно в строительстве и сельском хозяйстве, а также в торговле и на транспорте.

«В целом в 2017 году прогнозируется дальнейшее закрепление положительных признаков, полученных в 2016 году. Так, в первом квартале 2017 года (в расчете к соответствующему периоду 2016 года) ожидается умеренный рост СИП», – говорится в сообщении без указания конкретных цифр.