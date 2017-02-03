У 40% украинцев нет средств на лечение

Граждане вынуждены одалживать или продавать имущество, чтобы покрыть расходы на восстановление здоровья

По данным всеукраинского опроса, 43% госпитализированных за последний год граждан вынуждены были одалживать или продавать имущество, чтобы покрыть расходы на лечение

Об этом говорится в исследовании «Индекс Здоровья. Украина – 2016», передает Слово и Дело. При этом средняя сумма средств, которую пришлось одалживать, составила 4,865 тыс. грн.

Среди тех респондентов, которые были госпитализированы в течение прошлого года, 25% – неофициально платили непосредственно врачу или другому медицинскому персоналу (в среднем – 1,86 тыс. грн.), 37% платили в благотворительный фонд лечебного учреждения (в среднем 181 грн.), 27% платили в кассу лечебного учреждения согласно официальным ценам заведения (в среднем – 1,951 тыс. грн.), 11% указали, что не имели расходов «из кармана».