Названа самая высокооплачиваемая профессия в США

Средняя зарплата в крупных американских городах едва превышает отметку 50 тыс. долларов в год

Самой высокооплачиваемой работой в крупных городах США стала профессия врача-терапевта. Об этом сообщает СNBC со ссылкой на данные сайта вакансий Glassdoor.

В среднем терапевт зарабатывает почти $238 тысяч в год. При этом средняя зарплата в крупных американских городах едва превышает отметку в $50 тысяч в год.

На второй строчке рейтинга с двукратным отставанием расположилась профессия адвоката. Ежегодный доход представителей этой профессии составляет около $102 тысяч.

Также верхние позиции в топ-листе достались специалистам по обработке и анализу данных (96 тыс. долларов), налоговым менеджерам ($2,5 тыс.) и менеджерам по выпуску продукции (91 тыс.).

При составлении рейтинг учитывались результаты мониторинга зарплат в наиболее крупных городах США – Чикаго, Хьюстоне, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Сан-Франциско.