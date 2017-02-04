Стоимость проезда в маршрутках могут снизить

В КГГА предложили вернуть стоимость проезда, которая предшествовала резком удорожанию в январе
Киевская обладминистрация призывает перевозчиков с понедельника снизить стоимость проезда в маршрутках до уровня, который предшествовал резком подорожанию в январе. Об этом заявил председатель Киевской ОГА Александр Горган.
«Призываю автоперевозчиков с понедельника, 6 февраля, вернуть стоимость проезда, которая предшествовала резком удорожанию в январе», - сказал Горган.
По его словам, с 13 февраля будет работать комиссия по определению обоснованной стоимости проезда. Она будет учитывать уровень платежеспособности населения, стоимость топлива и других факторов, влияющих на стоимость проезда.
Как сообщали «Комментарии», после того, как частные перевозчики повысили стоимость проезда в маршрутках на 7% увеличился пассажиропоток в коммунальном транспорте.
Напомним, С 21 января частные перевозчики Киева подняли цену на проезд в маршрутках города на 1 гривну
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Теги: КГГА, Киев, маршрутка, цена на бензин
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