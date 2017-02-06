Украинцы пересаживаются на подержанные авто

Основную массу зарегистрированных иномарок с пробегом составили машины возрастом до пяти лет

В январе 2017 года продажи авто бывших в эксплуатации, но без пробега в Украине составили 3 тыс. 54 единицы, что на 58% больше, чем в январе прошлого года Это 35% первичного авторынка, сообщает Слово и Дело со ссылкой на ассоциацию Укравтопром.

Отмечается, что уже пятый месяц подряд основную массу в этих регистрациях составляют легковые автомобили. Январский спрос на импортированные легковые авто с пробегом увеличился в три раза по сравнению с прошлым годом – до 2178 ед.

Основную массу (чуть более 60%) зарегистрированных иномарок с пробегом составили машины возрастом до 5 лет. А в пятерку самых популярных марок на январском первичном рынке б/у авто вошли: Volkswagen (412 шт.), Renault (378 шт.), Skoda (268 шт.), Opel (208 шт.) и Nissan (147 шт.).