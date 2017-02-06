Украинцев вылечат за 210 грн. в год

В Минздраве считают выделенную государством сумму вполне достаточной для восстановления здоровья граждан

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк рассказал UBR.ua, что заложенных в бюджет медицинского страхования 210 грн. на каждого украинца в год будет вполне достаточно для лечения граждан.

«Многие не понимают, что 210 гривен – это не сумма страхового полиса, а тарификация врача, часть его дохода за обслуживание одного пациента, а пациентов у него может быть несколько сотен, до 2 тыс. Государство платит врачу эти 210 грн., и он в течение года предоставляет человеку, с которым заключил договор, абсолютно все услуги в рамках первичной медицинской помощи, то есть консультацию семейного врача, терапевта, педиатра», – объяснил Ковтонюк.

По его словам, уже сформирован список услуг, которые будут получать граждане по страховым полисам. В феврале этот перечень должны выставить на публичное обсуждение. Скорее всего, в него войдут регулярные осмотры, лечение всех простых заболеваний, которые не требуют дополнительного оборудования или привлечения дополнительных узких специалистов.

«Кроме того, если семейный доктор не сможет помочь пациенту, он перенаправит его к другому специалисту и будет следить за тем, как идет процесс лечения, постоянно его контролируя. Сейчас, несмотря на то, что в среднем каждый человек вносит на здравоохранение примерно 1500 грн. ежегодно, тратятся они не на пациента, а на больницу. Мы же стремимся, чтобы было наоборот», — отметил эксперт.

Фото: kievcity.gov.ua