В Украине появится еще один автобусный завод

Китайская компания объявила о намерении наладить в Житомире крупноузловую сборку своих электробусов

Китайская компания Zhongtong Bus объявила о намерении наладить в Украине крупноузловую сборку своих электробусов, сообщает ABCnews. Производственные мощности планируется разместить в Житомире, точнее на предприятии «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление». Об этом рассказал мэр города Сергей Сухомлин.

Недавно мэр Житомира был в Китае, где в городе Ляочэне познакомился с производством электробусов и провел предварительные переговоры.

Zhongtong Bus выпускает городские и туристические автобусы, большая часть которых на электрической тяге. Каждый год данное предприятие увеличивает свою мощность.