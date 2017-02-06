В Украине появится еще один автобусный завод

Китайская компания объявила о намерении наладить в Житомире крупноузловую сборку своих электробусов
Китайская компания Zhongtong Bus объявила о намерении наладить в Украине крупноузловую сборку своих электробусов, сообщает ABCnews. Производственные мощности планируется разместить в Житомире, точнее на предприятии «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление». Об этом рассказал мэр города Сергей Сухомлин.
Недавно мэр Житомира был в Китае, где в городе Ляочэне познакомился с производством электробусов и провел предварительные переговоры.
Zhongtong Bus выпускает городские и туристические автобусы, большая часть которых на электрической тяге. Каждый год данное предприятие увеличивает свою мощность.
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Теги: автобусы, Житомир, завод, переговоры, сборка
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