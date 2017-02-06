В Украине сворачивают деятельность агрофирмы

За год в стране закрылось почти 1,8 тысячи сельхозпредприятий

В Украине наблюдается тревожная тенденция – количество активных предприятий в агросекторе сокращается. Так, только на территории Закарпатской области по итогам 2016 года прекратило работу каждое пятое сельскохозяйственное предприятие. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на аналитический департамент Украинской аграрной конфедерации.

По состоянию на 1 ноября 2016 года в Украине было зарегистрировано 45,8 тыс. активных сельскохозяйственных предприятий. Это на 3,74% меньше, чем на аналогичную дату 2015 года. Таким образом, за год в стране прекратили работу 1784 предприятия, работающих в аграрном секторе.

В прошлом году тенденция сокращения количества активных предприятий была характерна и для других отраслей экономики. В целом их количество в 2016 году сократилось на 3,03% – до 605,8 тыс. предприятий. За год прекратили работу более 18,9 тыс. предприятий.

Наиболее ярко тенденция сокращения была выражена на территории Одесской области, где в 2016 году закрылось 441 сельскохозяйственное предприятие (сокращение на 9,3%). На втором месте – Закарпатская область, где в прошлом году прекратили существование 227 предприятий (минус 19,96% от общего числа).

Положительная динамика в аграрном секторе сохранялась только на территории Николаевской области (+138 предприятий), Черкасской (+46 ), Киевской (+42) и Винницкой (+ 23). Открываются сельхозпредприятия, несмотря на близость к зоне АТО, и на территории Луганской (+71) и Донецкой (+13) областей.