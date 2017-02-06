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Гонтарева вела переговоры с россиянами о продаже банка - журналист

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Главу НБУ Валерию Гонтареву обвинили в переговорах с россиянами на предмет продажи российских банковских «дочек»

Украинский журналист уличил главу НБУ Валерию Гонтареву в закулисных переговорах с Россией

Информация о том, что российские банки давно горят желанием уйти из Украины, однако не могут выгодно продать активы своих «дочек», циркулирует в прессе давно. Время от времени этому находятся подтверждения.

Так, на днях на своей странице в Facebook украинский журналист Александр Дубинский написал, будто бы руководитель НБУ Валерия Гонтарева в конце прошлого года провела рабочую встречу с председателем государственного Внешэкономбанка РФ Сергеем Горьковым.

 

По информации Дубинского, между банкирами речь шла о желании россиян продать украинский банк, находящийся в их собственности. К слову, председателем наблюдательного совета Внешэкономбанка является премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«По моим данным, их встреча состоялась в конце прошлого года и была связана с намерениями ВЭБ, председателем наблюдательного совета которого выступает Дмитрий Медведев, продать украинский банк», – написал журналист.

Следует также отметить, что Сергей Горьков, представлявший Россию на переговорах с главой с НБУ, – бывший работник российских спецслужб и имеет ряд государственных наград РФ.

«Горьков – не просто подчиненный главы правительства Кремля, но и фсбшник. В 1994 г. он окончил Академию Федеральной службы безопасности Российской Федерации, награжден орденами», – сообщает Дубинский.

По мнению журналиста, Гонтарева, проводя переговоры с полномочным представителем страны-агрессора, явно выполняла чью-то волю свыше, и все это в то время, когда Украина фактически находится в состоянии войны со своим северным соседом.

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Теги: Внешэкономбанк, Гонтарева, Медведев, НБУ, сговор, продажа банка

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