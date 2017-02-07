ОПЗ повторно выставят на торги

Фонд госимущества опубликовал график проведения торгов
Фонд госимущества планирует в декабре 2017 года повторно выставить на торги Одесский припортовый завод. Об этом сообщается в графике приватизации, опубликованном в официальном издании ведомства «Ведомости приватизации», пишет РБК-Украина. Согласно графику в течение 2017 года фонд планирует реализовать государственные пакеты акций таких крупных предприятий, как:
– в феврале на торги будут выставлены Одесская и Херсонская ТЭЦ;
– в марте – предприятие химической отрасли «Сумыхимпром»;
– в апреле – Николаевская ТЭЦ;
– в мае – Днепровская ТЭЦ.
В августе планируется продать пять облэнерго, а на октябрь запланирована приватизация ПАО «Центрэнерго». Кроме того, в ноябре приватизация ожидает ПАО «Турбоатом».
Фото: УНИАН
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Теги: ОПЗ, приватизация, торги, Фонд госимущества
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