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Деньги

ОПЗ повторно выставят на торги

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В декабре прошлого года приватизация завода провалилась, ни один инвестор не подал заявку

Фонд госимущества опубликовал график проведения торгов

Фонд госимущества планирует в декабре 2017 года повторно выставить на торги Одесский припортовый завод. Об этом сообщается в графике приватизации, опубликованном в официальном издании ведомства «Ведомости приватизации», пишет РБК-Украина. Согласно графику в течение 2017 года фонд планирует реализовать государственные пакеты акций таких крупных предприятий, как:

– в феврале на торги будут выставлены Одесская и Херсонская ТЭЦ;

– в марте – предприятие химической отрасли «Сумыхимпром»;

– в апреле – Николаевская ТЭЦ;

– в мае – Днепровская ТЭЦ.

В августе планируется продать пять облэнерго, а на октябрь запланирована приватизация ПАО «Центрэнерго». Кроме того, в ноябре приватизация ожидает ПАО «Турбоатом». 

Фото: УНИАН

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Теги: ОПЗ, приватизация, торги, Фонд госимущества

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