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Сергей Рыбалка рассказал как повернуть банковский сектор лицом к промышленности

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Сергей Рыбалка поделился мнением о том, как поднять экономику страны

По мнению нардепа, Нацбанк тормозит развитие экономики

Национальный банк Украины должен активизировать кредитование реального сектора экономики, а не тормозить ее развитие. Такое мнение в интервью газете «День» высказал глава Комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка.

Народный депутат считает, что переориентация монетарной политики на стимулирование роста должна стать одним из направлений реформы финансового сектора.

«Сегодня Нацбанк сконцентрировался только на сдерживании инфляции, переведя экономику в режим финансового голодания. НБУ лишь высасывает средства банков за счет высоких ставок по депозитным сертификатам. Банкам нет смысла напрягаться, искать живой бизнес и кредитовать. Это ограничивает инвестиционную активность, никак не стимулирует создание новых рабочих мест. В итоге – тормозит выход из кризиса. А можно было бы направить деньги на логистическую, энергетическую инфраструктуру, на перспективные высокотехнологичные производства», - считает Сергей Рыбалка.

По его мнению, необходима соответствующая инфраструктура для внедрения монетарных инструментов стимулирования роста со стороны НБУ и правительства Тогда деньги будут попадать не на валютный рынок, а через банки прямо в промышленность.

«Мы должны создать серию институтов для стимулирования роста. От Банка развития до Экспортно-кредитного агентства. Такие институты работают в большинстве стран мира. Льготное кредитование для малого и среднего бизнеса, поддержка инфраструктурных проектов – все это должно создать условия для внутреннего спроса, для раскачивания маховика экономики. А самое главное – дешевое кредитование должны получать только проекты с достаточным уровнем технологий и добавленной стоимости. Развитие собственных технологий постепенно должно стать более выгодным, чем продажа за границу необработанного металла, леса-кругляка или примитивных удобрений. Лишь тогда мы сможем вырваться из пропасти бедности», -говорит Рыбалка и добавляет, что банковский сектор  необходимо повернуть лицом к реальной экономике, к потребностям бизнеса, промышленности,  а также простого гражданина, который работает на этих предприятиях, получает стипендию или зарплату с налогов этих предприятий.

«Не будет инвестиций в высокотехнологичные производства – не будет и богатства у страны. Именно в том, что мы продаем миру дешевое сырье, а покупаем дорогие товары, и кроются причины глубины всех наших кризисов. И причины падений нашей гривны. Поэтому мы обязаны подчинить реформы финансового сектора, в первую очередь, банковской системы, а также монетарную политику долгосрочным целям обеспечения экономического роста и изменения структуры экономики. И очень важно соединить стратегию НБУ и других регуляторов с долгосрочной стратегией правительства», - подчеркнул Сергей рыбалка.

Напомним, ранее финкомитет Рады утвердил и рекомендовал для реализации правительству Стратегию развития банковского сектора до 2020 года. В разработке документа участвовали ведущие эксперты, ученые, бывшие руководители профильных департаментов НБУ, представители банковского сообщества. На основании Стратегии комитет разработал ряд законопроектов, в том числе о повышении прозрачности работы НБУ, реформировании системы гарантирования вкладов, стимулировании кредитования экономики.

Ранее «Комментарии» писали о том, что в Украине сворачивают деятельность агрофирмы.

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Теги: НБУ, промышленность, Сергей Рыбалка, Экономика

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