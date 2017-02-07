Украина и США договорились об отмене двойного налогообложения

Подписан меморандум по борьбе с уклонением от уплаты налогов и об отмене двойного налогообложения

Украина и США подписали соглашения об усовершенствовании налоговых правил закона США о применении налогов к иностранным счетам. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

«Более 60 стран и ЕС, присоединились к этому соглашению, а сейчас присоединилась и Украина к борьбе с уклонением от уплаты налогов и к отмене двойного налогообложения», - сказал он.

Как сообщали «Комментарии», 20 сентября 2016 года Президент Петр Порошенко и премьер Новой Зеландии Джон Кей договорились активизировать работу над проектами соглашений о защите инвестиций и избежании двойного налогообложения.