Украина и США договорились об отмене двойного налогообложения

Подписан меморандум по борьбе с уклонением от уплаты налогов и об отмене двойного налогообложения
Украина и США подписали соглашения об усовершенствовании налоговых правил закона США о применении налогов к иностранным счетам. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.
«Более 60 стран и ЕС, присоединились к этому соглашению, а сейчас присоединилась и Украина к борьбе с уклонением от уплаты налогов и к отмене двойного налогообложения», - сказал он.
Как сообщали «Комментарии», 20 сентября 2016 года Президент Петр Порошенко и премьер Новой Зеландии Джон Кей договорились активизировать работу над проектами соглашений о защите инвестиций и избежании двойного налогообложения.
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Источник: «РБК-Украина»,
Теги: двойное налогообложение, сотрудничество, США, Украина
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