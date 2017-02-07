Кабмин понизил социальные нормативы на пользование услугами ЖКХ

Понижение соцнормативов было одним из условий МВФ

Кабмин уменьшил социальные нормы потребления газа с 5,5 до 5 куб. м на 1 кв. м отопительной площади, говорится в постановлении правительства №51 от 6 февраля.

Также сообщается, что понижены нормативы потребления тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми или квартирными приборами учета: с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период; электрической энергии для индивидуального отопления: с 65 кВт/ч до 51 кВт/ ч на 1 кв. м отапливаемой площади.

В правительстве сообщили, что понижение соцнормативов не предусматривает перерасчет размеров нынешних размеров субсидий, поскольку вступает в силу с 1 мая.