«Укрзализныцю» переподчинили Кабинету министров Украины

Кабмин внес изменения в устав ПАО «Укрзализныця, для повышения эффективности работы предприятия
Кабинет министров передал «Укрзализныцю» в управление правительства, внеся изменения в устав Публичного акционерного общества. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кабмина.
На такие действия Кабмин пошел для повышения эффективности работы «Укрзализныци».
В сообщении отмечается, что до сих пор часть функций, связанных с управлением ПАО, была делегирована правительством Министерству инфраструктуры. Своим решением Кабмин отозвал эти делегированные функции, и отныне все решения относительно управления компании и ее отчетности будут приниматься не единолично Мининфраструктуры, а Кабинетом министров, который является коллегиальным органом, в состав которого входит и министр инфраструктуры.
«В условиях реформирования такой мощной и сложной компании, как ПАО «Укрзализныця», чрезвычайно важно минимизировать любые риски субъективизма в принятии управленческих и финансовых решений, а потому изменения в устав компании однозначно повысят эффективность в ее работе», - поясняется в сообщении.
Вместе с тем вскоре будет изменен и состав наблюдательного совета ПАО «Укрзализныця», в который на конкурсной основе отберут и включат независимых директоров, как того требуют изменения в законодательстве.
Ранее «Комментарии" писали о том, что «Укрзализныцю» обвинили в непрозрачности и неэффективном расходовании средств.
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Теги: Кабмин, подчинение, Укрзализныця, эффективность
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