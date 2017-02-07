«Укрзализныцю» переподчинили Кабинету министров Украины

Кабмин внес изменения в устав ПАО «Укрзализныця, для повышения эффективности работы предприятия

Кабинет министров передал «Укрзализныцю» в управление правительства, внеся изменения в устав Публичного акционерного общества. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кабмина.

На такие действия Кабмин пошел для повышения эффективности работы «Укрзализныци».

В сообщении отмечается, что до сих пор часть функций, связанных с управлением ПАО, была делегирована правительством Министерству инфраструктуры. Своим решением Кабмин отозвал эти делегированные функции, и отныне все решения относительно управления компании и ее отчетности будут приниматься не единолично Мининфраструктуры, а Кабинетом министров, который является коллегиальным органом, в состав которого входит и министр инфраструктуры.

«В условиях реформирования такой мощной и сложной компании, как ПАО «Укрзализныця», чрезвычайно важно минимизировать любые риски субъективизма в принятии управленческих и финансовых решений, а потому изменения в устав компании однозначно повысят эффективность в ее работе», - поясняется в сообщении.

Вместе с тем вскоре будет изменен и состав наблюдательного совета ПАО «Укрзализныця», в который на конкурсной основе отберут и включат независимых директоров, как того требуют изменения в законодательстве.

Ранее «Комментарии" писали о том, что «Укрзализныцю» обвинили в непрозрачности и неэффективном расходовании средств.