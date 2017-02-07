Министр энергетики: «Отказ от донбасского угля ляжет на плечи потребителей»

Если Украина с закупкой в 8 млн тонн угля выйдет на внешний рынок, то цена антрацита поднимется на 30-40%

60 днеи дополнительные 20 млрд грн потребуются для обеспечения поставок импортного угля в Украину. Об этом заявил Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик на пресс-конференции на тему «Блокада Донбасса и обеспечение углем энергосистемы Украины».

«Если Украина с 8 млн тонн закупки выйдет на внешние рынки, где не так много государств, которые добывают ту антрацитовую группу угля, которая подходит нашей генерации – Австралия, ЮАР, Китай, то конечно цена поднимется минимум на 30-40%. Но должно быть принято взвешенное решение –готовы ли мы переложить более 20 млрд грн на плечи потребителей?», - заявил Игорь Насалик.

Министр утверждает, что заявления организаторов «блокады» о том, что уголь из зоны АТО закупается по цене «Роттердам +» не соответствуют действительности.

«Это миф, что Украина закупает уголь из зоны АТО по «Роттердам+». В октябре разница между ценой Роттердам+ и ценой, которая потребляется в Украине составляла 1500 грн. В ноябре сумма составляла 1600 грн. На сегодняшний день при увеличении цены украинского угля до 1730 грн разница составляет 1100 грн. Поэтому любые манипуляции о том, что из зоны АТО транспортировка угля оплачивается по «Роттердам+», не соответствуют действительности», - сообщил Игорь Насалик.

Ранее эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Полтораков описал наиболее вероятный сценарий, по которому будет вынуждено пойти украинское правительство в случае полной блокады поставок украинского угля из неконтролируемых территорий. По его мнению, в связи с ограниченной пропускной способностью украинских портов, не менее половины импортного антрацита придется ввозить железнодорожными путями из Российской Федерации.

Ранее "Комментарии" писали о том, что профсоюзы бьют тревогу: блокировка ж/д в Донбассе остановит заводы.