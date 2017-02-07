Одесский припортовый завод сдадут в аренду

Акционеры ОПЗ приняли решение предоставить в аренду имущества, сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины

Собрание акционеров приняло решение о предварительном предоставлении согласия на передачу в аренду имущества ОПЗ и передачу в коммунальную/государственную собственность объектов, которые не задействованы в производственном процессе, или их продажа.

Кроме того было объявлено о приеме предложений от заинтересованных лиц по реализации путей возобновления работы общества.

В данный момент прорабатываются такие варианты взаимодействия с потенциальными инвесторами и партнерами:

1. Передача в аренду имущества общества (как целостного имущественного комплекса, так и отдельных объектов недвижимого имущества).

2. Осуществление обществом операций с давальческим сырьем (природным газом) для целей его переработки в карбамид и аммиак.

3. Передача имущества общества в управление.

4. Приобретение обществом природного газа.

Фонд ждет предложений в срок до 24 февраля 2017 года.

Напомним, Фонд госимущества планирует в декабре 2017 года повторно выставить на торги Одесский припортовый завод

Как сообщали «Комментарии», 30 декабря 2016 года «Одесский припортовый завод» принял решение остановить производство.

Ранее Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины назначил проведение конкурса по продаже 99,57% акций ПАО «Одесский припортовый завод» на 14 декабря 2016 года. Начальная цена пакета акций ФГИ установлена на уровне 5,16 млрд. грн ($202,39 млн.), шаг торгов – 150 млн. грн.

Первая попытка приватизации ОПЗ, которая была намечена на 26 июля, провалилась из-за того, что ни один из претендентов не подал заявку на участие в конкурсе.

Согласно бюллетеню Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, о намерении принять участие в конкурсе по приватизации ОПЗ заявили ЧАО «Укрнефтебурение», которую связывают с совладельцем группы «Приват» Игорем Коломойским, и кипрская Glenshee Holdings Ltd Александра Ярославского.