В Украине за год 1,5 тысячи компаний стали банкротами

По итогам прошлого года в Украине 1 524 компании были признаны банкротами.
Лидером по количеству компаний-банкротов оказалась Киевская область – 572 компании. На втором и третьем месте Днепропетровская и Одесская области соответственно с 189 и 140 предприятиями-банкротами, сообщает сервис мониторинга регистрационных данных компаний OpenDataBot.
На данный момент в процедуре банкротства находятся 2 073 предприятия.
Больше всего предприятий-банкротов в области оптовой торговли, строительства и сфере сельского хозяйства.
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Теги: банкротство, компания, Предприятие, Экономика
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