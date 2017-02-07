В Украине за год 1,5 тысячи компаний стали банкротами

По итогам прошлого года в Украине 1 524 компании были признаны банкротами.

Лидером по количеству компаний-банкротов оказалась Киевская область – 572 компании. На втором и третьем месте Днепропетровская и Одесская области соответственно с 189 и 140 предприятиями-банкротами, сообщает сервис мониторинга регистрационных данных компаний OpenDataBot.

На данный момент в процедуре банкротства находятся 2 073 предприятия.

Больше всего предприятий-банкротов в области оптовой торговли, строительства и сфере сельского хозяйства.