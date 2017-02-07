В НБУ рассказали, что будет с банками из РФ

Власти рассчитывают, что они либо будут проданы, либо сократят свое присутствие на рынке Украины
Украинские банки с российским капиталом активно ищут себе покупателей, сообщила заместитель председателя Нацбанка Катерина Рожкова, сообщает UBR.ua.
«У нас всего пять российских банков: три больших и два маленьких. Их активы сокращаются так же, как и объемы вкладов в них. Банки работают в режиме ограничений, там работают наши кураторы. Мы видим в них некоторые риски. Ряд госпредприятий имеет там кредиты», – рассказала она.
Чиновник уточнила, что эти банки не проводят кредитные операции, и в НБУ для них видят два сценария существования.
При этом Рожкова добавила, что хотя российские банки в настоящее время докапитализированы за счет конвертации в капитал ранее привлеченных ресурсов материнских банков, дальнейшее расширение их бизнеса в связи с санкциями является проблематичным.
«Либо искать новых собственников, или постепенно сокращать объемы присутствия на нашем рынке», – отметила Рожкова.
В тройку крупнейших банков с российским капиталом в Украине входят три госбанка: Проминвестбанк, ВТБ Банк и Сбербанк России.
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