WorldRemit запускает денежные переводы в Украину

Получить перевод можно через международную платежную систему INTELEXPRESS

Британский сервис мгновенных денежных переводов с мобильного WorldRemit добавил услугу денежных трансферов в Украину, сообщает psm7.com. Сегодня сервис работает уже в 50 странах, позволяя отправлять средства одним нажатием кнопки.

Кроме Украины компания запускает переводы и в другие страны СНГ – Армению, Беларусь и Казахстан при посредничестве российской платежной системы Сontact.

Пользователи WorldRemit теперь могут отправлять денежные переводы с получением наличными более чем в 3000 пунктах обслуживания в Украине, 330 – в Казахстане, 120 – в Беларуси и 65 – в Армении.

В Украине получить перевод можно через международную платежную систему INTELEXPRESS, которая была зарегистрирована в НБУ в 2015 году.

На сайте WorldRemit уже появился раздел перевода средств в Украину. За отправку 100 фунтов комиссия составит 3,99 фунта.

Денежные переводы WorldRemit доступны по всему миру – от Латинской Америки и Африки до США. Отправить денежный перевод можно с помощью мобильного телефона. А получить – любым удобным способом: наличными, банковским переводом, мобильными деньгами.