ГПУ расследует кражу кредита Всемирного банка

Кредитные средства предоставлялись с 2007 по 2013 год под гарантии правительства Украины

Генеральная прокуратура Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту хищения кредита, предоставленного Всемирным банком. Об этом Багнету стало известно из постановления Печерского суда Киева.

В ходе расследования было установлено, что в период с 2007 по 2013 год Всемирный банк предоставил кредит на реализацию проекта «Развитие городской инфраструктуры» в нескольких областях Украины, в том числе Ивано-Франковской, Черниговской и Донецкой.

Кредитные средства были предоставлены под гарантии правительства Украины, а главным исполнителем проекта являлось Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«Денежные средства направлялись непосредственно исполнителю и должны были использоваться для осуществления реконструкции и модернизации объектов, принадлежащих коммунальным предприятиям, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», – говорится в сообщении.

Однако должностные лица коммунальных предприятий перечисляли средства на счета аффилированных транзитных предприятий. При этом в договорах указывалась значительно завышенная стоимость работ, в некоторых случаях работы вообще не выполнялись.

В дальнейшем средства переводились в наличные с помощью предприятий с признаками «фиктивности» и распределялись между участниками группировки. Вместе с тем кредитные обязательства выполняются за счет государственного бюджета.