Эксперты спрогнозировали развитие мировых экономик до 2050 года

Самый сильный рост ожидается во Вьетнаме, Филиппинах и Нигерии

Согласно прогнозу аналитиков PricewaterhouseCoopers к 2050 году США уступят место крупнейшей экономики Китаю, вторую строчку займет Индия. Также с нынешнего седьмого на пятое место поднимется Бразилия, а с восьмого на четвертое – Индонезия.

Эксперты подчеркивают, что четвертая крупнейшая экономика мира, Япония, опустится на восьмую строчку. Россия, по данным PwC, останется на шестом месте в рейтинге, однако станет крупнейшей экономикой Европы благодаря потерянным позициям Германии.

Аналитики агентства отмечают, что самый сильный рост экономик ждет Вьетнам (с 32 места на 20-е), Филиппины (с 28 на 19-е) и Нигерию (с 22 на 14-е).

В целом, по прогнозу PwC, экономическое превосходство перейдет от стран «Большой семерки» к «Семерке развивающихся стран», на долю которой к 2050 году будет приходится 50% мирового ВВП. Кроме того, аналитики PwC ожидают, что ВВП стран Евросоюза к 2050 году будет составлять не более 10% от мирового уровня. Как отмечается в докладе, если не произойдет глобальных катастроф, а экономический рост будет поощряться, то к 2050 году мировой ВВП увеличится в два раза.