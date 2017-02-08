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В 2017 году кардинально изменят пенсионную систему

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Пенсионная система изменится

Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал изменения в пенсионной системе, а также улучшения для пенсионеров

«Считаю, что в 2017 году у нас есть все основания говорить о том, что будет изменена пенсионная система», - сказал Гройсман.

Он отметил, что новая система будет справедливой, и пенсионеры почувствуют увеличение пенсионных выплат. По его словам, для этого систему начисления и выплаты пенсий придется в корне изменить.

«И мы будем готовы предложить украинскому обществу такие решения. Всему свое время», — заключил он.

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко сообщал о том, что из-за российской агрессии Украина вынуждена увеличивать финансирование армии и поэтому у государства нет возможности повысить пенсии.

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Теги: Владимир Гройсман, пенсии, пенсионная реформа, пенсионная система

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