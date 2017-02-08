«Мрия» киприота: как украинский чернозем выводится на оффшорные компании

Агрохолдинг «Мрия» зарегистрировал на Кипре новую юридическую компанию ООО «Мрия Фарминг Тернополь» с уставным фондом 1000 гривен, в которой нет работников. Руководство компании начало активно агитировать жителей сел, в которых фирма арендует паи, досрочно перезаключать договора

Представители «Мрии» предлагали крестьянам досрочно перезаключать договора на новую юридическую компанию ООО «Мрия Фарминг Тернополь» несмотря на то, что все договора аренды земли в Агрохолдинге «Мрия» заканчиваются в 2018-2019 годах

Руководство агрохолдинга на встрече с пайщиками рассказывает, что уже около 70% договоров якобы перезаключено.

Простым рабочим и крестьянам руководство причины перезаключения договоров объясняет тем, что недавно была создана новая компанию, и для объединения всех юридических лиц нужно досрочно переоформить договор.

В результате журналистского расследования выяснилось, что так называемая новосозданная фирма «Мрия Фарминг Тернополь» была зарегистрирована на Кипре еще 1 сентября 2015, иными словами она не является новой.

Кроме того, стало известно, что среди учредителей ООО «Мрии Фарминг Тернополь» значится ООО «Мрия Трейдинг», которая входит в Агрохолдинг «Мрия». Конечным бенефициаром является некий гражданин Кипра Кристакис Иаковидес, проживающий в Республике Кипр, город Лимассол, ул. Никоу Еггонопоулоу, дом 10Ф. По этому адресу зарегистрирована и ООО «Мрия Фарминг Тернополь».

Странным совпадением оказался тот факт, что компания ООО «Мрия Фарминг Тернополь», как и Агрохолдниг «Мрия» зарегистрированы на один и тот же физический адрес - город Тернополь, улица Мазепы, 10.

Кроме того, уставной фонд огромного предприятия, которое планирует обрабатывать тысячи гектар земли на Тернопольщине составил всего лишь 1000 гривен, или же 35 долларов. всего 1000 гривен. Также был обнародован еще один факт о компании, а именно - на ООО «Мрия Фарминг Тернополь» не зарегистрировано ни одного работника.

Иными словами, получается, что есть оффшорная компания, без работников, с уставным фондом в 35 $, не платит налогов в бюджет Украины и переоформляет на себя чуть ли не все договора аренды земли с пайщиками в Тернопольской области.