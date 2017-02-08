Евросоюз отменил пошлину на импорт украинских стальных канатов

Евросоюз отменил антидемпинговую пошлину на импорт стальных канатов из Украины, которая действовала почти 19 лет

Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины в Facebook.

«Сегодня официальный вестник ЕС сообщил об отмене пошлины с 10 февраля 2017 года», - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра экономического развития и торговли - торгового представителя Украины Натальи Микольской стальные тросы и канаты используются во многих отраслях промышленности: нефтегазодобывающей, горнорудной, угольной, в машиностроении, поэтому отмена антидемпинговой пошлины означает, что украинские производители снова выйдут на европейский металлургический рынок и смогут успешно конкурировать с локальными производителями, как это и было 19 лет назад.