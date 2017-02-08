Украинская экономика показала рост почти на 5%

Также Госстат отчитался об увеличении средней зарплаты

Государственная служба статистики предварительно оценивает рост ВВП в четвертом квартале 2016 года в 4,5–4,8%. Об этом в ходе заседания правительства в среду, 8 февраля, сообщил председатель службы Игорь Вернер.

«По предварительным оценкам, ВВП в четвертом квартале прошлого года будет обнародован на следующей неделе. Но уже сейчас на основании данных разных отраслей можно сказать об ускорении роста ВВП в четвертом квартале. Ориентированный рост ВВП в сравнении с четвертым кварталом 2015 года может составить от 4,5 до 4,8%», – сказал он.

Вернер напомнил, что производство промышленной продукции выросло на 2,4%.

В июле-сентябре 2016 года реальный валовой внутренний продукт повысился на 2,0% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (в постоянных ценах 2010 года) до 664,717 млрд. грн.

Вернер также отметил, что за прошедший год средняя зарплата в Украине выросла на 9 процента, а в декабре 2016 года, по сравнению с показателями декабря 2015-го – на 11,6 процента. По словам чиновника, итоги года свидетельствуют о тенденции роста экономики.