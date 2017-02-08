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Деньги

Украинцы платят за бензин больше всех в Европе

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С точки зрения соотношения доходов и цен на заправках топливо в Украине обходится гораздо дороже, чем в Европе

На среднюю зарплату в Украине можно купить всего 264 литра бензина в месяц

По информации СМИ, средняя зарплата в Украине позволяет купить всего лишь 185 литров бензина в месяц,. Однако так получается, если исходить из того, что средняя зарплата в Украине равна 4370 грн. в месяц. Официально такие данные актуальны для января 2016 года. По информации Госстата, в декабре 2016 года средняя зарплата по Украине возросла до 6475 грн. Но если даже пересчитать и взять за основу среднюю стоимость бензина А-95 в Украине в 24,5 грн. (по состоянию на 7 января 2017 года), картина пусть и лучше, но не намного: 264 литра в месяц. И это все равно худший показатель в Европе.

Между тем лидером по доступности бензина стал Люксембург – жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты 2,7 тыс. литров. На втором месте – Норвегия, граждане которой могут купить 2,4 тыс. литров бензина. Третье место сохраняет за собой Великобритания с 2,3 тыс. литров. Россия расположилась на 18-м месте с показателем в 813,6 литра.

Страны Восточной Европы находятся среди аутсайдеров. Это связано с низкими зарплатами и высокими ценами на топливо.

При этом самые низкие цены на бензин зафиксированы в Казахстане – 26,5 руб. за литр, чуть выше цены в Белоруссии – 36,6 руб. Россия заняла третье место – средняя цена составляет 38,6 руб.

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Теги: бензин, Европа, зарплата, цены

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