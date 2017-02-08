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В Украине ускорилась инфляция

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В первый же месяц года выросли цена на продукты питания, алкоголь и сигареты

В январе рост инфляции составил 1,1%

Инфляция в Украине в январе 2017 года составила 1,1% по сравнению 0,9% в декабре предыдущего года. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины в среду, 8 февраля, сообщает Корреспондент.net.

Согласно данным Госстата, в годовом измерении рост потребительских цен также ускорился по итогам января до 12,6% – с 12,4% за минувший год.

В Госстате уточняют, что данные предоставлены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

В январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,9%. Больше всего (на 14,5%) подорожали овощи. На 2,2−3,9% повысились цены на фрукты, молоко, сметану, кисломолочную продукцию, говядину, сыры, масло. В то же время на 2,3% подешевели яйца.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,2%, в том числе на табачные изделия – на 2,1%, алкогольные напитки – на 0,7%.

Между тем Национальный банк Украины, первоначально прогнозировавший инфляцию в 2017 году на уровне 8%, недавно ухудшил свой прогноз до 9,1%.

Также, по данным экспертов департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, в 2017 году инфляция в Украине составит 12,7%.

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Теги: Госстат, инфляция, цены, январь

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