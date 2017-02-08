Как в Украине изменились цены на жилье

В прошлом году отечественная недвижимость продолжала терять в цене

Специалисты сервиса объявлений OLX проанализировали, как изменились цены на жилье в разных регионах страны и где сегодня выгоднее покупать квартиры.

Стоимость среднестатистической 1-комнатной квартиры в Украине в 2016 году составила $18 825 по средневзвешенному курсу доллара 25,58 грн./$1. Самые дешевые единички в декабре 2016-го предлагались на востоке страны, в Луганске (234 952 грн.) и Донецке (299 414 грн.).

Но недалеко от этих показателей ушли и такие города, как Запорожье ($13 681), Сумы ($13 990). Немного лучше обстоят дела в Кропивницком, Чернигове, Черкассах и Ивано-Франковске: здесь продавцы могли рассчитывать на продажу своей недвижимости за $14 300–$17 000.

Подороже квартиры в Полтаве, Виннице, Днепре, Николаеве. Стоимость единички здесь варьировалась от $17 545 до $24 900.

В тройке ценовых лидеров который год подряд держатся Львов, где однокомнатная квартира предлагается в среднем за $27 181, Одесса со средним показателем $32 314 и Киев с $34 481.

В Киеве в январе 2016 года 1-комнатная квартира стоила в среднем $39 248, а в декабре 2016-го эту же квартиру можно было купить уже на 12,1% дешевле. Двушки в начале прошлого года продавались в среднем за $78 282, а в конце уже за $54 761. То есть цены упали на целых 30%.

Трешки в столице обесцениваются еще быстрее. Средняя стоимость просела с $128 300 в январе 2016 года до $88 301 в декабре, то есть на 31,2%.

В Днепре 1-комнатные квартиры упали в цене на 2,1% – с $20 111 до $19 685. Двушки подешевели на 0,3% – до $28 536, а трешки – на 12%, до $36 084.

Львов, наоборот, показал прирост цен на 1-комнатные квартиры на 0,9%. В первом полугодии 2016 года 1-комнатную квартиру здесь можно было приобрести в среднем за $26 948, а во втором – за $27 181.

Продавцам 2- и 3-комнатных квартир повезло меньше. Двушки стоили $41 378 в начале прошлого года и $39 996 в конце. Трешки обесценились сразу на 8,9% – $54 468.

Рост средних цен на все жилье наблюдается в Одессе. К примеру, 1-комнатную квартиру в начале 2016-го продавали за $27 637, а к декабрю цена возросла до $32 314. Аналогичная ситуация и с 2-комнатными квартирами: они подорожали с $40 800 до $42 948.

Трешки за полгода выросли в цене с $60 080 до $61 627.

А вот в Харькове цены на 1-, 2- и 3-комнатные квартиры снизились на 6,5%, 8,1% и 7,2% соответственно. В Запорожье 1-комнатные квартиры подешевели на 13,0%, 2-комнатные – на 7,7%, 3-комнатные – на 14,6%.