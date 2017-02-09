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Деньги

Обеспеченными считают себя всего 15% украинцев

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Недовольных жизнью больше среди тех, кому за пятьдесят

Треть от всего населения страны полностью удовлетворена жизнью

Треть украинцев считают себя бедными. Таковы результаты опроса соцгруппы «Рейтинг», сообщают Вести.

Согласно исследованию, половина украинцев оценивает свое материальное положение на троечку, и только 15% считают: средств для жизни у них более-менее достаточно.

«Около трети опрошенных полностью удовлетворены своей жизнью, примерно половина – скорее удовлетворены, четверть – не удовлетворены. На востоке последних – почти 40%. Недовольных жизнью больше среди тех, кому за 50 лет, и респондентов с низким уровнем достатка», – говорится в отчете «Рейтинга».

Чаще всего в обыденной жизни у украинцев стресс вызывают война, политическая нестабильность в стране, коррупция и собственное финансовое состояние. А вот различные моменты на работе и в семье задевают меньше всего.

К слову, 82% опрошенных уверены: при необходимости им есть куда обратиться за эмоциональной поддержкой, а 69% – за финансовой.

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Теги: малообеспеченные, опрос, нестабильность, опрошенные

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