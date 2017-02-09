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Обнародован список самых убыточных украинских банков

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НБУ показал список самых убыточных банков Украины

Национальный банк Украины обнародовал отчетность банков за 2016 год

За прошлый год 31 учреждение получило убыток объемом 169,29 млрд гривен, пишет FinClub.

Самый большой убыток в истории банковской системы получил ПриватБанк – 135,31 млрд гривен, или же 80% убытка нерентабельных банков. Убыток

В тройку лидеров по убытку вошли Укрсоцбанк (-10,37 млрд гривен), и ВТБ Банк (-6,32 млрд гривен) – дочерний банк российского госбанка. Альфа-банк замыкает пятерку убыточных банков (-4,09 млрд гривен).

Кроме того, среди самых убыточных банков много учреждений с российским государственным капиталом: ВТБ Банк, Проминвестбанк (-4,23 млрд гривен), Сбербанк (-2,82 млрд гривен), БМ Банк (-1,76 млрд гривен).

Как сообщали «Комментарии», 60 банков в Украине уже закончили стресс-тестирование: из них 21 банк не нуждался в увеличении капитала, а девять уже выполнили программу

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Источник: «FinClub

Теги: банк, Нацбанк, прибыль, убыток

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   © «Комментарии:», 2016

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