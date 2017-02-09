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Деньги

МВФ снова увильнул от выделения денег Украине

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МВФ забыл об Украине

На очередном заседании МВФ будет рассмотрен вопрос Мальты и Португалии.

В повестке дня заседаний Совета директоров МВФ до сих пор отсутствует Вопрос о предоставлении транша Украине, говорится на официальном сайте Международного валютного фонда. 

Ведомство расписало порядок дня своих заседаний до 17 февраля. Совет директоров Фонда намерен рассмотреть вопросы, касающиеся Мальты и Португалии, Украины там нет.

Ранее сообщалось о том, что если Международный валютный Фонд решит приостановить сотрудничество с Украиной, стране придется истощать золотовалютные резервы.

Отметим, что МВФ требует повысить пенсионный возраст.

Напомним, 25 января стало известно о том, что Международный валютный фонд не включил в свой календарь на январь вопрос выделения Украине следующего транша. Об этом сообщается на сайте МВФ.

Украина планирует получить еще 8 траншей кредита по программе EFF с Международным валютным фондом в объеме 9,9 млрд долларов до конца 2018 года, говорится в письме, которое готовит президент, Кабмин, и глава НБУ.

Ранее сообщалось о том, что Украина не выполнила 8 из 11 обязательных условий для продолжения кредитования Международным валютным фондом. Киев объясняет это тем, что с сентября по декабрь прошлого года все внимание было приковано к вопросам обеспечения стабильности налогово-бюджетной сферы и финансовой стабильности.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года - второй транш на 1,7 миллиарда. Фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов 16 сентября.

Также сообщалось о том, что Кабинет Министров до сих пор не определился, каким образом будет проведена реформа пенсионной системы в Украине.

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Теги: кредит МВФ, МВФ, МВФ и Украина, повестка дня, транш МВФ

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