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Документация скандального тендера «Южной железной дороги» оказалась фиктивной

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Скандальный тендер «Южной железной дороги» оказался фиктивным

Тендерная документация государственного предприятия Министерства экологии и природных ресурсов Украины оказалась фиктивной

Журналисты провели расследование по факту сомнительного тендера между «Южной железной дорогой» на закупку услуг в сфере обращения с радиоактивными, токсичными, медицинскими и опасными отходами - сборе и утилизации опасных отходов стоимость услуг более 600 тыс. грн и государственным предприятием «Укреко-ойл», которое подконтрольно Минприроды.

В ходе тендера победителем оказалось государственное предприятие Минприроды, которое предложило самую высокую цену за свои услуги, в качестве субподрядчиков госпредприятие указало компании, которые расположены на оккупированной территории (Горловка Донецкой области). 

Каждому субподрядчику, которое указало ГП «Укреко-ойл» в своей тендерной документации, был направлен информационный запрос с просьбой подтвердить свое участие в этом тендере. Оказалось, что ни один из них не знал о том, что их компании фигурируют в тендере «Южной железной дороги» в качестве субподрядчиков по утилизации опасных отходов.

«В свою очередь ГП «Укреко-ойл» указало в своей тендерной документации трех субподрядчиков ООО «Приста-Рисайклинг-Украина», ООО «Микитртуть» и ООО «Никит-сервис». Два последних, как выяснилось, вообще не могут вести хозяйственную деятельность, так как вся материально-техническая база осталась оккупированной территории в г.Горловке. Третий субподрядчик ООО «Приста-Рисайклинг» сообщил, что имеет право на утилизацию опасные отходы, однако никакого отношения к ГП «Укреко-ойл» не имеет», - пишет УНН.

В результате расследования выяснилось, что никто не несет ответственность за такую халатность

В Минприроды начали открещиваться, говоря, что ответственность за указанный тендер лежит на «Южной железной дороге», которая является распорядителем государственных средств. А в свою очередь «Южная железная дорога» считает, что ответственным за выполнение услуг является ГП «Укреко-ойл». В ответ на это ГП «Укреко-ойл» сообщил, что выполнил тендер благодаря своим субподрядчикам (которые опровергли какие-либо отношения с ГП «Укреко-ойл").

Ранее министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак порекомендовал журналистам, которые проводили расследование лучше сосредоточиться на его Национальной стратегии обращения с отходами, вместо этого тендера.

По информации журналистов, по состоянию на 9 февраля была представлена техническая редакция, которая в общих чертах констатирует критичность ситуации в сфере экологии, однако до сих пор не утверждена Нацстратегия, которая должна была быть принята еще в декабре прошлого года

Кроме того, на период подготовки Нацстратегии было заблокировано рассмотрение в Верховной Раде экологических законопроектов, которые прямо запрещают предприятиям вроде ГП «Укреко-ойл» работать на рынке без собственной материально-технической базы. Неизвестно, это стечение обстоятельств или правительство заинтересованы в том, чтобы сомнительные предприятия, в том числе и ГП «Укреко-ойл» продолжало работать на рынке.

Одним из важных фактов является и то, что проверку на рынке опасных отходов не начали с собственных государственных предприятий, которые, как оказалось наживаются на воображаемой утилизации опасных отходов.

Также неизвестно, куда делись опасные отходы, которое ГП «Укреко-ойл» вывезло с «Южной железной дороги».

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Источник: «УНН»,

Теги: корупция, Остап Семерак, перевозки отходов, тендер, тендерные закупки, Южная железная дорога

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