Доля российских госбанков в Украине сократилась до 8,77%

Первое место по темпам сокращения активов занял БМ Банк

Доля украинских банков с капиталом российских государственных банковских групп в совокупных активах всех платежеспособных банков Украины в 2016 году сократилась до 8,77% – с 10,32%, свидетельствуют данные опубликованной Национальным банком Украины статистики, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным НБУ, больше всех сократились активы БМ Банка – на 44,5%, до 1,752 млрд. грн. За ним следуют ВТБ Банк и Проминвестбанк (все Киев), активы которых сократились на 19,4% – до 20,64 млрд. грн. и 17,6% – до 34,324 млрд. грн. соответственно.

Активы Сбербанка (Киев) за минувший год сократились на 6,7% – до 48,356 млрд. грн., тогда как активы ВиЭс Банка (VS Bank, Львов) возросли на 6,6% – до 3,91 млрд. грн.

Всего активы всех платежеспособных банков Украины в 2016 году возросли на 1,85% – до 1,243 трлн. грн., при том, что количество таких банков сократилось до 93 со 109.

Таким образом, по состоянию на 1 января 2017 года по размеру общих активов БМ Банк занял 44-е место среди действовавших в стране банков, ВТБ Банк – 15-е, Проминвестбанк – 11-е, Сбербанк – 6-е и ВиЭс Банк – 29-е.