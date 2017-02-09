Суд арестовал подозреваемых в хищении 30 млн гривен «Энергоатома»

Суд избрал меры пресечения пятерым подозреваемым в завладении денежными средствами «Энергоатома»

Соломенский районный суд Киева арестовал подозреваемых в хищении 30 млн гривен Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом». Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Четырем подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, суммарный объем которой составляет 35,5 млн гривен. Пятому, который является одним из руководителей коммерческой структуры суд избрал домашний арест.

По информации НАБУ, как альтернативу содержания под стражей судом определены размеры залогов: для должностного лица АЭС «Энергоатома» - в размере 4 млн гривен, для трех других подозреваемых - представителей коммерческих структур - в размере 10,5 млн гривен каждому.

Как сообщали «Комментарии», 6 февраля детективы НАБУ задержали пять подозреваемых в причастности к коррупционной схеме завладения средствами одной из атомных электростанций в размере 30 млн гривен.