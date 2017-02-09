Литовцы составили список нужных стране специалистов

Украинцы тоже смогут претендовать на трудоустройство в Литве

Литовское правительство решило облегчить трудоустройство некоторых специалистов из третьих стран и надеется привлечь таких работников из Украины.

Об этом сообщил премьер-министр страны Саулюс Сквярнялис, передает Голос.ua.

«Если смотреть на статистику последних лет, то люди тех профессий, о которых мы говорим, приезжают из Украины. Я считаю, что мы видим тот же процесс в соседней Польше. Там ситуация более либеральная. По нашим данным, так несколько десятков тысяч украинцев, которые успешно интегрировались в трудовой рынок, создают добавочную стоимость и позволяют бизнесу развиваться», – заявил премьер в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Также среду литовское правительство одобрило список профессий для облегченного порядка трудоустройства специалистов некоторых сфер из-за границы, в частности программистов, специалистов в сфере информационных технологий, инженеров различных сфер, техников.

Эти положения будут действовать в отношении приезжих не из стран Евросоюза. Внутри самого сообщества все его граждане могут работать в другой стране без разрешения.

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