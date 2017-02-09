Литовцы составили список нужных стране специалистов

Украинцы тоже смогут претендовать на трудоустройство в Литве
Литовское правительство решило облегчить трудоустройство некоторых специалистов из третьих стран и надеется привлечь таких работников из Украины.
Об этом сообщил премьер-министр страны Саулюс Сквярнялис, передает Голос.ua.
«Если смотреть на статистику последних лет, то люди тех профессий, о которых мы говорим, приезжают из Украины. Я считаю, что мы видим тот же процесс в соседней Польше. Там ситуация более либеральная. По нашим данным, так несколько десятков тысяч украинцев, которые успешно интегрировались в трудовой рынок, создают добавочную стоимость и позволяют бизнесу развиваться», – заявил премьер в интервью радиостанции Ziniu radijas.
Также среду литовское правительство одобрило список профессий для облегченного порядка трудоустройства специалистов некоторых сфер из-за границы, в частности программистов, специалистов в сфере информационных технологий, инженеров различных сфер, техников.
Эти положения будут действовать в отношении приезжих не из стран Евросоюза. Внутри самого сообщества все его граждане могут работать в другой стране без разрешения.
Фото: © / www.globallookpress.com
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Теги: Литва, профессия, Специалисты, трудоустройство
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