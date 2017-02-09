Украинские аптеки распродают остатки лекарств

Медпрепараты, подпадающие под новое ценовое регулирование, могут исчезнуть из продажи уже в ближайшее время

Что будет с ввозом новых лекарств, если уже сейчас ряд поставщиков приостановили их поставки в Украину? Остатки лекарств, подпадающих под новое ценовое регулирование, могут исчезнуть из украинских аптек уже в ближайшее время. Об этом сообщает URB.ua со ссылкой на интернет-издание Аптека.

Напомним, что 4 февраля начало действовать постановление Кабмина №38, на основании которого внесли изменения в предыдущий документ о госрегулировании цен на лекарства. На основании этого документа отсрочили введение нового государственного регулирования предельных цен на 21 международное непатентованное название лекарственных средств до 1 апреля 2017 года.

То есть у аптек есть еще практически два месяца на то, чтобы продать остатки лекарств, которые поставляли по оптово-отпускным ценам, превышающим их предельный уровень. В то же время уже сейчас ряд поставщиков прекратили ввозить на территорию Украины лекарственные средства, подпадающие под госрегулирование цен, а дистрибьюторы поставляют в аптеки лекарства, которые остались на складах.

Ранее сообщалось, что 23 января Минздрав обнародовал приказ №53, на основании которого утвердили реестр предельных оптово-отпускных цен на 21 наименование лекарственных средств. Стоимость этих лекарств украинским пациентам должны возмещать на основании постановления Кабмина №863 от 9 ноября 2016 года. Реестр содержит 89 позиций лекарств, предназначенных для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и бронхиальной астмы.