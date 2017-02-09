Украинское радио штрафуют за нарушение квот

Нацсовет по телерадиовещанию накладывает взыскания за недостаточную долю украинского языка в эфире

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал ООО «Телерадиокомпания «Шансон» на 126 тыс. грн. и УК «ТИР «ЮТАР» (вещает под логотипом Kiss FM, оба Киев) на 216 тыс. грн. в связи с нарушениями закона о выполнении квот на объем песен и ведение эфира на украинском языке.

Такое решение принято по результатам внеплановых проверок, сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме того, из-за невыполнения квот были назначены штрафы нескольким региональным ТРК. В частности ООО «ТРК «ИРТА» (Луганск) – 26 тыс. грн., ООО «ТРК «Маяк» (Александрия Кировоградской обл.) – 4 тыс. грн., ООО «ТРК «Скифия» (Новомосковск Днепропетровской обл.) – 33,6 тыс. грн., ООО «Радио «Новая волна» – 36 тыс. грн., ООО «ТРК «Симон» – 38 тыс. грн. и ООО «Телерадиоиздательская компания «Мастер» (вещает под логотипом «Радио Вести», все три Харьков) – 40 тыс. грн.

Члены Нацсовета отметили, что большинство данных нарушений были зафиксированы в первые дни после вступления в силу закона.

Согласно закону минимальная доля песен на украинском языке должна составлять 35% общего объема в течение суток, в частности в промежутках от 7:00 до 14:00 и 15:00 до 22:00.

Определен также трехлетний переходный период, в течение которого эта квота вводится постепенно – 25%, 30% и 35%. Квота уменьшена до 25% для радиокомпаний, распространяющих музыкальные произведения, среди которых песни на официальных языках ЕС составляют не менее 60% общего объема песен, распространенных в течение суток.