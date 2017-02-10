Названы самые прибыльные банки Украины

Возглавил рейтинг в 2016 году Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль в 2016 году получил 3 млрд. 804,02 млн. грн. прибыли после налогообложения, показав лучший результат среди всех украинских банков, говорится в опубликованной Нацбанком статистике.

Согласно ей следом идет Ситибанк – 1 млрд. 449,55 млн. грн., а замыкает тройку банков с наибольшей прибылью после налогообложения ОТП Банк – 913,76 млн. грн.

В пятерку лучших банков в прошлом году по этому показателю вошли также банк «Креди Агриколь» – 807,79 млн. грн. и ИНГ Банк Украина – 791,1 млн. грн., сообщает Интерфакс-Украина.

Следом за ними идет Ощадбанк – 468,17 млн. грн., который на общем фоне выделяется значительной переоценкой ценных бумаг в портфеле банка на продажу – 1 млрд. 176,79 млн. грн. Это увеличило его суммарный совокупный доход до 1 млрд. 844,96 млн. грн., или второго показателя по рынку.

Значительную дооценку портфеля ценных бумаг показал также другой госбанк – Укргазбанк, у которого она составила 403,02 млн. грн.

В результате если по показателю прибыли после налогообложения в 293,68 млн. грн. он занял девятое место, то по общему совокупному доходу в 696,7 млн. грн. – седьмое.

В десятке лучших украинских банков по прибыли после налогообложения также ПУМБ – 367,01 млн. грн., ПроКредит Банк – 300,65 млн. грн. и Кредобанк – 263,68 млн. грн.